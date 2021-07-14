В начале августа выберут реставратора «Невской мануфактуры»

В начале августа выберут реставратора «Невской мануфактуры»
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Прошло первое заседание рабочей группы по восстановлению фабричного комплекса «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной.

Вследствие пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, здание находится в неудовлетворительном состоянии: обрушена кровля, межэтажные перекрытия и частично лицевой фасад западного корпуса, сообщили в пресс-службе КГИОП.

В рабочую группу входят эксперты в области промышленной архитектуры, реставраторы и технологи, в том числе Маргарита Штиглиц, Никита Явейна, Михаил Мамошина, Владимира Трушковского, сообщает КГИОП. По заказу собственника должно быть выполнено обследование здания и на его основании разработан проект реставрации.

Сейчас проводится тендер на выбор подрядной организации для проведения противоаварийных работ. Победителя должны определить в начале августа.

Напомним, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее здание будет отреставрировано.

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