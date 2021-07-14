Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 20

1. О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

2. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

3. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатным избирательным округам

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

5. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по финансовым вопросам

6. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

7. О составе территориальной избирательной комиссии города Байконура

8. О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города Байконура

9. О Рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

10. О Методических рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

11. О внесении изменений в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации

12. О внесении изменений в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации

13. О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 декабря 2020 года № 277/2027-7 «О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2021 год

14. Разное