Районы разделены по зонам: что запрещено в Ленобласти из-за коронавируса

В Ленинградской области, как и в Петербурге, пока продолжают вводить новые коронавирусные ограничения. Область по-прежнему разделена на зоны, для каждой из которых действуют свои запреты. Самые строгие – в «красной» зоне.

Сейчас распределение по зонам районов Ленобласти выглядит так:

в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;

в «желтой» зоне – Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;

в «зеленой» зоне – только Кингисеппский район.

В Ленинградской области ограничения продлили не на такой большой период, как в Северной столице. Пока все меры буду действовать до 1 августа.

Массовые мероприятия

Так, до 1 августа в «красной» зоне запрещено проводить любые массовые мероприятия. В других зонах их проведение разрешено, но у всех участников должны быть сертификаты о полном курсе вакцинации, справок о заболевании полгода или результаты ПЦР-тестов.

Спортивные мероприятия

В «красной» зоне зрителей на спортивные мероприятия не пускают. При этом проводить сами мероприятия можно при условии, что в помещении на четыре «квадрата» будет приходится не более одного человека. Одновременно находиться там смогут не более ста человек, на открытом воздухе – до 300.

В «желтой» зоне разрешено до 500 участников на открытом воздухе, в «зеленой» ограничений нет.

Социальные учреждения

Некоторые ограничения действуют для всех зон. С 1 августа в социальные учреждения не будут допускать сотрудников без документом о вакцинации о коронавирусе, бумаг о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

Фитнес-клубы и бассейны

Посетители фитнес-клубов, бассейнов, салонов красоты, заведений общепита должны носить маски. Снимать их можно, например, во время обеда или тренировки.

В «красной» зоне на 8 «квадратов» может приходиться не больше одного человека.

Праздники

Коронавирус наложил свои ограничения и на праздники. В «красных» зонах отпраздновать свадьбы, дни рождения и другие события можно только в компании десяти человек, в «желтой» — 15. Большее число гостей допускается только при предоставлении «антиковидных» документов.

Что еще под запретом?

В «красной» зоне нельзя проводить ярмарки, запрещена работа цирков шапито, детских развлекательных центров и игровых комнат.

Ограничения также коснулись организаций дополнительного образования, наполняемости залов и работы МФЦ.

Ранее Gazeta.SPb писала об ограничениях в Петербурге.