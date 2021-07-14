В Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости

За последние сутки в России COVID-19 заразились боле 23,8 тысяч человек. Ранее заболели больше 24,7 тысяч людей, а в понедельник отметка превысила 25 тысяч человек. На первом месте по заболеваемости столица – более 3,9 тысяч людей заболели за 24 часа.

Северная столица по статистике по заболеваемости третья. За сутки в городе более 1,9 тысяч новых заболевших. Об этом сообщает оперштаб.

Также ха это время проверили более 34,5 тысяч жителей Петербурга. В городе с начала пандемии выявили около 496 тысяч случаев заболевания. По России за все время зафиксировали более 5,7 миллионов больных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 запретил делать петербуржцам минимум до 16 августа. Gazeta.SPb рассказывает, что сегодня можно сделать в Северной столице, а что запрещено. Последние изменения в постановление №121, которое начало регулировать жизнь города во время пандемии, вступили в силу 13 июля.