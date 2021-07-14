В Петербурге на Пионерской произошла авария

В Петербурге на Пионерской произошла авария
Фото: скрин группы "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Петербурге у станции метро «Пионерская» произошло ДТП.

Две машины столкнулись на проспекте Испытателей 7. У одного автомобиля от удара отвалился бампер. Авария произошла прямо на трамвайных путях. Теперь маршрут некоторых трамваев ограничен. Об этом сообщает группа «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Так трамваи стоят в сторону Светлановского проспекта. Троллейбусы в сторону «Черной Речки» тоже не едут. Участники ДТП ждут ГИБДД.

«И пусть весь мир подождет», — пишут в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина угнал автомобиль у бывшей супруги. В отношении гражданина уже возбудили уголовное дело. Во Всеволожском районе задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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