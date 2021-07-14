На Приморском взорвалось колесо и угодило в пожилую женщину

На Приморском взорвалось колесо и угодило в пожилую женщину
Женщина получила серьезные травмы. Фото: скриншот Вконтакте

Пострадавшая получила серьезные травмы и не может встать с земли.

На Приморском шоссе сегодня, 14 июля, произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала пожилая женщина. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось недалеко от санатория «Северная Ривьера». Там водитель «КамАЗа» решил поменять пробитое колесо. В это время вокруг было довольно много людей. В какой-то момент что-то пошло не так и запасное колесо взорвалось и полетело в сторону тротуара.

«Взрывной волной и ободом пожилую женщину отнесло к сетке [забора пансионата]. Лежит с рваной раной руки, не встает. Кость наружу»,

— пишет свидетель.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ.

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