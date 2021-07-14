В четверг в Петербурге температура воздуха прогреется до 33 градусов

В четверг, 15 июля, в Петербурге, несмотря на устойчивую жару, ожидаются грозы и кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем ветер западный, северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +22…+24 градусов, в окрестностях до +19 градусов. Днем столбики термометров покажут +31…+33 градуса тепла. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозам синоптиков, 14-16 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24…+28 гр., что на 7-10 гр. выше климатической нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.