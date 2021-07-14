В Петербурге усилили работы по борьбе с борщевиком

В Петербурге усилили работы по борьбе с борщевиком
Вдали от воды и мест скопления людей специалисты могут использовать гербициды. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин.

Садово-парковые предприятия Петербурга особое внимание уделяют обнаружению и уничтожению борщевика. Сегодня садовники организации «Красносельское» вновь вышли бороться с этим вредным растением в Полежаевском парке.

Первый покос в парке был в конце весны, потом в июне. Бороться с ядовитым борщевиком можно косьбой, прополкой и выкапыванием. Вдали от воды и мест скопления людей специалисты могут использовать гербициды. Работники отметили, что борщевик нужно скашивать до его цветения. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

В этом году борщевик можно было встретить в Пискаревском и Луговом парках, парке Авиаторов, и других местах города. Там уже тоже борются с опасным борщевиком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Муринском парке прошли мероприятия по борьбе с распространением борщевика. Фоторепортаж с места события от Gazeta.SPb

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