Борьба с борщевиком в Муринском парке: фоторепортаж Gazeta.SPb

В среду, 7 июля, в Муринском парке прошли мероприятия по борьбе с распространением борщевика. Корреспонденту Gazeta.SPb рассказали и показали, как ведется уничтожение опасного растения на территориях зеленых насаждений Санкт-Петербурга.

Борщевик — опасное растение, соприкосновение с ядовитым соком которого может спровоцировать ожог и даже вызвать асфиксию. Причиной этого являются вещества, повышающие чувствительность к ультрафиолету при попадании на кожу.

Борщевик, несмотря на его несимпатичные свойства, начали культивировать в Советском Союзе после Великой Отечественной войны, чтобы кормить сельскохозяйственных животных. Правда, потом выяснилось, что контролировать его распространение невозможно. Кроме того, быстро разрастаясь, борщевик уничтожает соседние экосистемы. Gazeta.SPb подробно рассказывала о том, как защититься от ядовитого растения.

Проблема борщевика актуальна не только для Петербурга, но и для Ленобласти. Местные власти решили привлечь к уничтожению сорняка правонарушителей — автомобилистов, которые были задержаны за вождение в пьяном виде.