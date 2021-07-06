В Сети опубликовали видео борьбы с борщевиком в Ленобласти

К работам привлекли водителей, которые садились однажды пьяными за руль.

В Ленинградской области вовсю ведется борьба с борщевиком. Сегодня, 6 июля, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видеозапись, на которой показано, как люди в специальных костюмах косят опасное растение.

В посте сказано, что все происходит в селе Тельманово Тосненского района вдоль реки. К работам якобы привлекли нарушителей общественного порядка – водителей, которые садились за руль пьяными.

«Косят чтобы не допустить образования семян. Иначе он дальше начнет распространение. Правильно делают»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть усиливает борьбу с борщевиком. Тельмановское сельское поселение вместе с филиалом ФСИН по Тосненскому району проводят эксперимент.