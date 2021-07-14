На «Скандинавии» водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком

В Выборгском районе Ленинградской области полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось сегодня, 14 июля, на трассе «Скандинавия».

По информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, авария с летальным исходом произошла около 16 часов на 110-м километре автомобильной дороги «Скандинавия».

Автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого был 64-летний мужчина, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Последним управлял 53-летний водитель.

Тяжелые травмы получили водитель и пассажирка кроссовера. Они скончались на месте.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском взорвалось колесо и угодило в пожилую женщину. Все случилось недалеко от санатория «Северная Ривьера».