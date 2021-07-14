Мясников назвал грубую ошибку врачей при лечении пациентов с COVID-19

Мясников уточнил, что не отрицает существования последствий COVID-19. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников уточнил, что не отрицает существования последствий COVID-19. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что врачи часто ошибаются, объясняя недомогание пациентов последствиями коронавируса.

Мясников рассказал об этом в шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube. По словам специалиста, многие врачи начали объяснять недомогание пациентов перенесенным коронавирусом. Сам Мясников убежден, что в 90% случаев приписываемые ковиду симптомы являются психосоматикой.

Медик уточнил, что не отрицает существования последствий COVID-19. Вместе с этим он подчеркнул, что выступает против того, чтобы искать причины плохого самочувствия только в перенесенной инфекции.

По мнению Мясникова, объяснять недомогание ковидом можно только в том случае, если не было обнаружено никаких других заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых людей.