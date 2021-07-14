Ученые научились диагностировать опасное заболевание по селфи

Ученые научились диагностировать опасное заболевание по селфи
Точность диагностики зависела только от качества изображения. Фото: unplash

Ученые в США создали алгоритм, позволяющий диагностировать анемию по селфи пациента, сделанного на смартфоне.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. Алгоритм способен определить уровень гемоглобина в крови по снимку внутренней части нижнего века глаза. Чтобы диагностировать анемию, врачу понадобится только селфи, сделанное пациентом на смартфоне.

При анализе серии снимков достоверность алгоритма при диагностировании анемии составила более 72%. Точность диагностики зависела только от качества изображения.

Ученые считают, что их приложение можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, а также в условиях, когда обычный анализ крови недоступен.

Анемия — это синдром снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. От него страдает каждый четвертый человек в мире. У детей, пожилых людей и хронических больных анемия может дать тяжелые осложнения и привести к смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19.

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