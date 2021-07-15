В России побит рекорд по числу смертей от COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 293 человек. Кроме того, в стране зафиксирован максимум смертей за последние 24 часа.

Об этом стало известно в четверг, 15 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 882 295 человек.

Побороть коронавирус за последние сутки не смог 791 пациент. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 146 069 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 21 493 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 278 976 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1954 случая. На первой строчке списка оказалась Москва — 5 237. Второе место у Московской области — 2 444.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что сейчас мир находится на ранних этапах третьей волны ковида. На протяжении 10 предыдущих недель количество летальных исходов снижалось, но сейчас вновь выросло.