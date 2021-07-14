ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции.
По словам главы ВОЗ, сейчас мир находится на ранних этапах третьей волны ковида. Об этом он заявил в ходе выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по борьбе с COVID-19.
Гебрейесус отметил, что в мире активно растут заболеваемость и смертность от коронавируса. На протяжении 10 предыдущих недель количество летальных исходов снижалось, но сейчас вновь выросло.
Он утверждает, что индийская мутация вируса «дельта-плюс» стала одним из главных факторов ухудшающейся статистики по COVID-19. Также на это влияют возросшие социальные контакты и мобильность.
Глава ВОЗ добавил, что индийский штамм зафиксировали уже более чем в 111 странах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист спрогнозировал в сентябре новый пик заболеваемости COVID.