В Ленобласти COVID заболели еще 247 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 247 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. За последние сутки болезнь порол 81 пациент, скончались 10 человек.

За указанный период стало известно о 11 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 52 185 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом человек, выписаны 45 925 выдоровевших. Скончались за все время 1 924.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 26 месте. Петербург находится на третьем — 1 954 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 237 человек. Второе место у Подмосковья — 2 444 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Ленинградской области, как и в Петербурге, пока продолжают вводить новые коронавирусные ограничения. Область по-прежнему разделена на зоны, для каждой из которых действуют свои запреты. Самые строгие – в «красной» зоне.