Кардиолог оценил риск развития миокардита у вакцинированных от COVID

Кардиолог оценил риск развития миокардита у вакцинированных от COVID
В мире продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцины от COVID-19, применяемые сейчас в США, могут вызвать проблемы с сердцем у детей. Об этом заявил детский кардиохирург из США Билл Новик.

По его словам, повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, но в целом риск незначительный. При этом врач отметил, что миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, все зависит от сложности заболевания.

Как сообщили «РИА Новости», Новик подчеркнул, что обнаружено мало случаев миокардита, которые связаны с прививкой от коронавируса, но они есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% российских пациентов. Большинство из них заболели еще до того, как у них сформировался иммунитет. Обычно антитела вырабатываются через 2-3 недели после второй прививки.

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