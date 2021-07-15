Состоялось 20-е заседание ЦИК России

14 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о ходе избирательных кампаний в регионах страны:

«Завершился этап предоставления документов для выдвижения политических партий и кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. Из 15 партий, уведомивших ЦИК России о проведении съездов, все 15 представили документы в комиссию. В настоящее время заверены 7 федеральных списков кандидатов и 6 списков по одномандатным округам. 4 партии уже подали документы на регистрацию, на второй этап».

Глава Центризбиркома проинформировала, что 15 политических партий представили документы о выдвижении 4270 кандидатов в депутаты Государственной Думы. Также представлены документы о выдвижении 2214 кандидатов от партий по одномандатным округам. 173 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения.

«На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации на сегодняшний день выдвинуты 44 кандидата от 13 политических партий. Наибольшее число кандидатов в Хабаровском крае и в Ульяновской области − по восемь человек, − отметила Элла Памфилова. – На выборах депутатов Законодательных органов государственной власти регионов выдвинуты 6114 кандидатов от 17 партий и 204 кандидата − в порядке самовыдвижения».

О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Государственной Думы

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев подчеркнул, что система видеонаблюдения на выборах нигде не применяется так широко, как в России. В этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков во всех регионах страны, где голосуют более 80 % избирателей.

«Трехдневного видеонаблюдения у нас в стране никогда не было, да и в мире такого еще не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы в рамках бюджетного финансирования и при участии регионов сохранить высокие стандарты и сделать видеонаблюдение максимально доступным для непосредственных участников избирательного процесса», − отметил Николай Булаев.

Заместитель Председателя ЦИК России заверил, что кандидатам и политическим партиям будет предоставлен доступ к служебному порталу, где три дня голосования и две ночи будет вестись трансляция с участков.

«Во всех 85 субъектах Российской Федерации и федеральной территории «Сириус» будут созданы самостоятельные, независимые Центры наблюдения для отображения того, что происходит на участках, − сообщил Николай Булаев. – Это позволит партиям направить во все центры своих представителей, желающих смотреть и анализировать все, что происходит на участках».

ЦИК России постановила применять в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий средства видеонаблюдения в соответствии с Порядком применения средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, согласованным с Минцифры России.

О заверении списков кандидатов в депутаты Государственной Думы

ЦИК России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в количестве 246 человек, выдвинутый политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», а также список кандидатов партии по одномандатным избирательным округам в количестве 99 человек.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей РПСС в количестве 7 человек и уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам в количестве 3 человек.

Политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Кадровые вопросы

ЦИК России постановила сформировать территориальную избирательную комиссию города Байконура в количестве девяти членов комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий комиссии составляет 5 лет.

Председателем ТИК назначен член комиссии с правом решающего голоса Виктор Новиков.

Другие вопросы

ЦИК России утвердила Рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Член ЦИК России Павел Андреев сообщил, что граждане России, проживающие за рубежом, будут иметь возможность проголосовать на избирательных участках, образованных за пределами территории России, по предъявлении паспорта. Никакой дополнительной процедуры регистрации избирателей не предусмотрено.

«За рубежом проживают миллионы граждан. В рамках данного постановления предлагается принять принципиальную позицию по созданию условий, чтобы максимальное число российских граждан, проживающих или оказавшихся за рубежом в дни голосования, смогли реализовать своё избирательное право», — сказал Павел Андреев.

Член ЦИК России отметил, что трехдневное голосование на зарубежных участках будет применяться по решению соответствующей зарубежной участковой избирательной комиссии, принятому с учетом местных условий по согласованию с руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации.

Центризбирком также утвердил Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депутатов Государственной Думы.

ЦИК России внесла изменения в инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации.

«Изменения связаны с доработкой специального программного обеспечения для КОИБ-2010 и КОИБ-2017, − пояснил член ЦИК России Антон Лопатин. – Первое − с возможностью обработки КОИБ-2010 избирательного бюллетеня длиной до 80 сантиметров. Это принципиально важно, поскольку кампания масштабная и помимо выборов депутатов Государственной Думы предстоят региональные выборы. Второе важное изменение касается трехдневного применения КОИБ-2010 и КОИБ-2017. Оно позволит в течение трех дней сохранять все введенные данные, бюллетени и гарантировать неизменность данных до подведения итогов голосования».

ЦИК России внесла изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2021 год.