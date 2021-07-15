«Они пытаются меня убить»: новое скандальное выступление Бритни в суде

Певица Бритни Спирс серьезно настроена избавиться от опеки родного отца и его команды. Она уже делала ряд скандальных заявлений, например о том, что ей насильно вшили внутриматочную спираль. Певица была уверена: ее жизни угрожала опасность.

Новое заявление

Бритни Спирс на этот раз выступила в суде по телефону. Она уточнила, что намерен раскрыть, как ее отец злоупотребляет своими полномочиями.

«Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня», — пожаловалась звезда.

Что уже было сказано?

Летом Бритни Спирс поразила поклонников своими откровениями. Во время предыдущего судебного заседания она потребовала отменить решение об опекунстве.

Звезда призналась: за любое неповиновение отец угрожает отправить ее в реабилитационную клинику. Она практически лишена возможности принимать какие-либо решения. Отец, по ее словам, не дал ей даже перекрасить шкаф в собственной спальне.

Под контролем он держит все ее многомиллионное состояние. На расходы Бритни выделяют небольшую сумму в неделю.

Самым шокирующим откровением стало, пожалуй, ее заявление о том, что ей не позволили завести семью.

«Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети», — рассказала Бритни.

Чего удалось добиться?

Отметим, что во время предыдущего судебного заседания Бритни Спирс не смогла добиться снятия опеки. Судя по всему, ей предстоит непростой путь.

Впрочем, одно большое достижение все-таки было сделано. В ходе последнего заседания Бритни удалось получить разрешение выбрать адвоката самостоятельно. Раньше она не могла самостоятельно выбрать даже юристов, так что она не могла доверять тем, кто ее защищал.

В результате певица остановилась на Мэтью Розенгарте. Правозащитник сообщил, что будет делать все возможное, чтобы помочь своей клиентке.

13 лет в заточении

Бритни Спирс пытается вырваться из-под опекунства отца, которое было установлено судом в 2008-м году после серии скандальных выходок звезды. Среди них – потеря родительских прав, реабилитация и перфоманс с бритьем головы.

За эти годы фанаты успели разделиться на два лагеря. Одни создали в Сети движение «Освободите Бритни», требуя освободить певицу из «рабства». Другие верили певице, которая утверждала, что все делается для ее блага и она чувствует себя хорошо. Уже в этом году знаменитость призналась: она делала подобные заявления, опасаясь за собственную жизнь. На деле же, она никогда не чувствовала, что находится в безопасности.

Бритни поддерживает множество звезд, например Кристина Агилера, Мадонна и Джастин Тимберлейк. Во многих городах США даже проводят митинги.

На стороне Бритни выступают также ее мать и сестра.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников.