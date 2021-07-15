«Они пытаются меня убить»: новое скандальное выступление Бритни в суде

«Они пытаются меня убить»: новое скандальное выступление Бритни в суде
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс серьезно настроена избавиться от опеки родного отца и его команды. Она уже делала ряд скандальных заявлений, например о том, что ей насильно вшили внутриматочную спираль. Певица была уверена: ее жизни угрожала опасность.

Новое заявление

Бритни Спирс пытается вырваться из-под опеки. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Бритни Спирс на этот раз выступила в суде по телефону. Она уточнила, что намерен раскрыть, как ее отец злоупотребляет своими полномочиями.

«Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня», — пожаловалась звезда.

Что уже было сказано?

Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Летом Бритни Спирс поразила поклонников своими откровениями. Во время предыдущего судебного заседания она потребовала отменить решение об опекунстве.

Звезда призналась: за любое неповиновение отец угрожает отправить ее в реабилитационную клинику. Она практически лишена возможности принимать какие-либо решения. Отец, по ее словам, не дал ей даже перекрасить шкаф в собственной спальне.

Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Под контролем он держит все ее многомиллионное состояние. На расходы Бритни выделяют небольшую сумму в неделю.

Самым шокирующим откровением стало, пожалуй, ее заявление о том, что ей не позволили завести семью.

«Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети», — рассказала Бритни.

Чего удалось добиться?

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Отметим, что во время предыдущего судебного заседания Бритни Спирс не смогла добиться снятия опеки. Судя по всему, ей предстоит непростой путь.

Впрочем, одно большое достижение все-таки было сделано. В ходе последнего заседания Бритни удалось получить разрешение выбрать адвоката самостоятельно. Раньше она не могла самостоятельно выбрать даже юристов, так что она не могла доверять тем, кто ее защищал.

В результате певица остановилась на Мэтью Розенгарте. Правозащитник сообщил, что будет делать все возможное, чтобы помочь своей клиентке.

13 лет в заточении

Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс пытается вырваться из-под опекунства отца, которое было установлено судом в 2008-м году после серии скандальных выходок звезды. Среди них – потеря родительских прав, реабилитация и перфоманс с бритьем головы.

За эти годы фанаты успели разделиться на два лагеря. Одни создали в Сети движение «Освободите Бритни», требуя освободить певицу из «рабства». Другие верили певице, которая утверждала, что все делается для ее блага и она чувствует себя хорошо. Уже в этом году знаменитость призналась: она делала подобные заявления, опасаясь за собственную жизнь. На деле же, она никогда не чувствовала, что находится в безопасности.

Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Бритни поддерживает множество звезд, например Кристина Агилера, Мадонна и Джастин Тимберлейк. Во многих городах США даже проводят митинги.

На стороне Бритни выступают также ее мать и сестра.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников.

Бритни Спирс знаменитости опека певица суд


 

Новости партнеров
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу выплатили 181 тыс. рублей за пропавшую путевку
«Они пытаются меня убить»: новое скандальное выступление Бритни в суде
Приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей
В Мурино мужчина напугал местных жителей спущенными штанами
На КАД с 17 по 18 июля перекроют два съезда
В Петербурге от коронавируса скончались еще 108 человек
Доктор объяснил, какие дети попадают в группу риска COVID
Один человек пострадал в массовой аварии на КАД