Петербуржцы из-за желания искупаться все чаще жалуются на кожные болезни

Они страдают от так называемой «болезни купальщиков».

В Санкт-Петербурге горожане все чаще обращаются за помощью к врачам из-за заболевания церкариозом, которую еще называют «болезнью купальщиков». Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Все дело в том, что в городе и Ленинградской области который день стоит аномальная жара. Люди, желая освежиться, забывают о безопасности и идут купаться в водоемах, не прошедших проверку Роспотребнадзора. Как итог – у них появляется сыпь, отек и повышается температура. Известно, что источником заражения являются утки – они «природный резервуар» для паразитов.

Врачи просят горожан быть внимательнее и осторожнее и выбирать только одобренные водоемы – но таких в Петербурге нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о паразитах, которых можно встретить в теплых и грязных водоемах.