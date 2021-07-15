Партия «Новые люди» в Петербурге вызвала недовольство «Единой России» и «Яблока»

Кандидаты от «Единой России» и «Яблока» объединились в борьбе с Дмитрием Павловым, которые вместе с партией «Новые люди» идет в городской парламент от Пушкинского района. Представители парламентских партий не постеснялись использовать свои служебные полномочия, чтобы навредить конкуренту.

Действующий депутат петербургского парламента Юрий Бочков обвинил администрацию Пушкинского района в организации сбора подписей за Павлова. В качестве «улик» кандидат от «Единой России» предоставил видеозаписи и показания свидетелей. На кадрах видно людей, которые стоят рядом со сборщиками подписей. Некоторые из них — местные бюджетники, которые, по версии Бочкова, силой были согнаны, чтобы оставить подпись за кандидата от «Новых людей». Однако на видео ни сам Бочков, ни кто-либо из присутствующих не поднимают тему «принудительности». Эта часть обвинений якобы подтверждается свидетелями. Среди них, как выяснили СМИ, есть и близкие к Бочкову люди, в том числе родственница его помощника.

Используя статус депутата, Бочков потребовал, чтобы его конкурента проверил избирком и прокуратура. Запросы были отправлены из Законодательного собрания, на официальном бланке.

Избирком отреагировал сразу и решил, что необходимо провести расследование. Прокуратура молчит до сих пор. Вскоре после Бочкова в ведомство также обратился и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. При этом он тоже выступил в статусе омбудсмена, а не одного из лидеров городского списка «Яблока» на предстоящих выборах. Шишлов до сих пор работает, хотя по закону не имеет право совмещать политическую деятельность с обязанностями уполномоченного по правам.

«Яблоко» при этом фактически поддерживает обращение «Единой России». Хотя лишь недавно демократы отказались выдвигать на выборы депутата Максима Резника из-за истории еще 2011 года. Тогда Резника обвинили как раз в том, что он действует в интересах партии власти.

Кандидат от партии «Новые люди» Дмитрий Павлов, конкурирующий с Бочковым в округе, удивляется сложившейся ситуации. Не часто «Единая Россия», партия власти, обвиняет непарламентскую партию в использовании админресурса. По его словам, особых отношений с районной администрацией у него нет. Накануне чиновники отказали ему в согласовании четырех пикетов для сбора подписей из десяти заявленных.

Горизбирком по запросу от Бочкова провёл заседание рабочей группы, но оснований для каких-то немедленных санкций не нашёл. Павлов отмечает, что тем временем его сборщики в штатном режиме продолжают собирать подписи жителей Пушкинского района. За пару дней его выдвижение поддержали более 500 человек. Для выдвижения по 24-ому округу ему в общей сложности необходимо около 5 000 подписей. Так же, как и другим одномандатникам из «Новых людей». Для регистрации партийного списка необходимо собрать около 20 тысяч автографов петербуржцев по всему городу.

Выборы в Госдуму и парламент Петербурга состоятся 17-19 сентября.