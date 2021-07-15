В Петербурге служебная собака Есения нашла пропавшего ребенка

В Петербурге служебная собака Есения нашла пропавшего ребенка
Собака Есения нашла ребенка менее чем за час. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мальчик мирно спал, пока его пытались отыскать.

В Санкт-Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего 12-летнего ребенка. Он не вернулся домой, что стало причиной обращения матери к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Женщина рассказала, что мальчик пропал вечером 14 июля – он ушел гулять и не вернулся. В СНТ «Электроаппарат» выехали сотрудники правоохранительных органов вместе со служебной собакой. Она по запаху одежду менее чем за час нашла мальчика – он спал в бытовке.

Ребенок объяснил, что не хотел возвращаться домой и решил переночевать в открытом вагончике. Его уже передали родителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоемах Ленобласти нашли тела троих людей.

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