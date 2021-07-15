Петр Мамонов скончался из-за коронавируса

Петр Мамонов скончался из-за коронавируса
Актер и музыкант Петр Мамонов. Фото: кадр из фильма "Игла"

Лидер группы «Звуки Му» умер на 71-м году жизни в больнице.

Сегодня, 15 июля, стало известно о смерти музыканта Петра Мамонова. О кончине пишут «Невские новости», ссылаясь на собственные источники.

Некоторое время артист лежал в Коммунарке из-за коронавируса. Его состояние оценивали как крайне тяжелое — жена Мамонова сообщала, что каждый день супруг находится на грани между жизнью и смертью. И все-таки надежда на улучшение самочувствия была, но она не оправдалась.

В какой-то момент самочувствие Мамонова настолько ухудшилось, что его пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем — вводить в медикаментозный сон. Все эти меры не помогли спасти жизнь Мамонову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста.

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