Жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова Ольга опровергла информацию о том, что у него отказывают почки, сообщает ТАСС.
Жена артиста заявила, что подобная информация недействительна. Однако в данный момент, Мамонову, и вправду, тяжело.
«Состояние Петра Николаевича крайне тяжелое с отрицательной динамикой, он остается на ИВЛ и в медикаментозном сне», — объяснила Ольга Мамонова.
Петр Мамонов — основатель и лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Остров» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, где главную роль исполнил музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Главная роль в фильме «Остров» принесла Мамонову множество наград.
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