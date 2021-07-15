Жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста

Жена Мамонова опровергла слухи об отказе почек у артиста
Актер и музыкант Петр Мамонов. Фото: кадр из фильма "Игла"

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова Ольга опровергла информацию о том, что у него отказывают почки, сообщает ТАСС.

Жена артиста заявила, что подобная информация недействительна. Однако в данный момент, Мамонову, и вправду, тяжело.

«Состояние Петра Николаевича крайне тяжелое с отрицательной динамикой, он остается на ИВЛ и в медикаментозном сне», — объяснила Ольга Мамонова.

Петр Мамонов — основатель и лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Остров» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова, где главную роль исполнил музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Главная роль в фильме «Остров» принесла Мамонову множество наград.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние певицы МакSим остается без изменений.

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