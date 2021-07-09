Состояние певицы МакSим остается без изменений

Состояние певицы МакSим остается без изменений
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

На протяжении трех недель артистка находится в тяжелом состоянии.

Певица МакSим на протяжении трех недель находится в реанимации. Ее состояние остается без изменений. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя исполнительницы.

Артистка все это время в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что тест на коронавирус показывает отрицательный результат, у звезды диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низким уровнем кислорода. Сейчас МакSим остается подключенной к аппарату ИВЛ.

Напоминаем, что директор певицы уверял, что несколько дней назад она все-таки приходила в сознание. Это произошло во время посещения отца Луки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очаги в легких певицы уплотнились, на лечение тратят миллионы.

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