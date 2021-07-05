Очаги в легких уплотнились, на лечение тратят миллионы: последние новости о МакSим

Третью неделю врачи борются за жизнь певицы МакSим. Ее положение пока остается тяжелым. Прогнозы, которые появляются в Сети, лишь нагнетают обстановку. Дома артистку ждут две дочки.

Что известно в настоящий момент?

По последним данным, МакSим сделали новое исследование грудной клетки с помощью КТ. Утверждается, что очаги в легких певицы уплотнились. Кроме того, было зафиксировано несколько новых образований с признаками начального регресса.

Врачи не сдаются – певице оказывают высокотехнологичную помощь. Звезда лежит в VIP-палате. Стало известно, что двухнедельное размещение в ней обходится в миллион рублей.

«Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?» — рассказали подсобные рабочие клиники в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В очередном выпуске шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» журналист Антон Красовский сделал заявление, которое поразило поклонников. По его мнению, артистка умрет с вероятностью в 98%.

Директор певицы Маргарита Соколова, которая и сама заболела коронавирусом, просит не делать скоропостижных выводов. По ее словам, пока говорить о том, что Марина Максимова пришла в стабильное состояние, рано, но «надежда есть».

Что произошло?

Совсем недавно, 10 июня, певица отметила свое 38-летие. Спустя пять дней она рассказала поклонникам в Instagram о том, что заболела. По ее словам, 11 июня ей стало нехорошо. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, и артистка не стала отменять концерт. На сцену, правда, она вышла уже с высокой температурой.

Состояние МакSим становилось только хуже, и ее решили госпитализировать. Сначала у нее диагностировали 40% поражения легких. Дальше певицу ввели в медикаментозную кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дальше – еще более тревожные новости. Сообщалось о 75% и 80% поражения легких. Утверждалось, что ее перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО, поскольку первый уже не справлялся.

Врачи также обнаружили у певицы поражение печени. Медики предполагают, что речь идет о хроническом заболевании.

МакSим поддерживает вся страна

Певицу поддерживают и болельщики и знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что будет молиться за коллегу.

«Не могу представить, что сейчас чувствуют ее дети, родители. Хочу, прежде всего, поддержать их. Верьте в то, что все будет хорошо! Держитесь, ребята! Мы тоже очень за нее переживаем», — подчеркнула певица Юлия Савичева.

Фанаты в соцсетях под хештегом #макsимживи запускают целые флешмобы. Они публикуют ролики, в которых звучат хиты певицы. Некоторые из них исполняют сами поклонники.

Отметим, что от коронавируса скончался режиссер клипов певицы Вадим Шатров.