Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» планирует открыть вторую площадку

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» планирует открыть вторую площадку
Театру необходимо расширяться. Фото: Unsplash

Учреждение готовится к расширению.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» хочет расширяться и открыть вторую сценическую площадку. Руководство учреждения уже обсудило эту инициативу с губернатором Александром Бегловым, о чем сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что сейчас в зале театре помещается 170 человек. Этого места недостаточно для всех желающих, поэтому учреждение ищет другую площадку для реализации творческих проектов. Беглов считает важным поддержать театр, так как его постановки являются «ярким художественным событием в жизни города».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что артисты и сотрудники театров Петербурга и Ленобласти получили награды от Путина.

Александр Беглов новости СПб расширение театр


 

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