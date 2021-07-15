Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы

Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы
Догилева вернулась домой. Фото: скриншот Первый канал

Знаменитость поблагодарила медперсонал, который заботился о ней все это время.

Актриса Татьяна Догилева вернулась наконец домой после госпитализации из-за коронавируса. Новостью она поделилась в своем Facebook.

Знаменитость отметила, что пробыла в больнице неделю и теперь находится в родных стенах. Она выразила благодарность медперсоналу, который делал все, чтобы вылечить ее.

«Берегите себя, не болейте! Соблюдайте мены предосторожности! Всем здоровья!»

— добавила актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петр Мамонов скончался из-за коронавируса. Лидер группы «Звуки Му» умер на 71-м году жизни в больнице.

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