В Смольном рассказали, как распределяют поступивший «КовиВак»

Вакцина «КовиВак» теперь есть в 45 пунктов вакцинации Петербурга. Каждый пункт получил минимум 100 доз. .

Город недавно получил партию в 8,5 тысяч доз. В Северной столице существует отложенная запись на иммунизацию этой вакциной. На нее более 15 тысяч заявок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас на вакцинацию приглашают тех, кто уже давно ждет своей очереди. Приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге принимают заявки на вакцинацию трудовых мигрантов. Пока что непонятно, сколько будет стоить прививка от коронавируса для иностранцев. В Санкт-Петербурге стартовал сбор заявок от работодателей по количеству иностранных сотрудников, которые хотят сделать прививку от коронавируса. Об этом 15 июля сообщает городской комитет по развитию туризма.