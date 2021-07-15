ТРК «Балканский» сделают самым крупным торговым центром в Петербурге

Если проект одобрят, ТРЦ увеличится в 2,5 раза. Фото: Pixabay.

Если проект одобрят, ТРЦ увеличится в 2,5 раза. Фото: Pixabay.

В Северной столице хотят перестроить ТРК «Балканский» в самый крупный торговый центр Петербурга.

После реконструкции ТРЦ станет больше «Галереи» — самого большого торгового центра в Петербурге на данный момент. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Проект реконструкции ТРК «Балканский» представила организация «Адамант». Так новые корпуса хотят построить на месте парковки. Также увеличит площадь ТРЦ сможет стеклянный купол.

Сегодня общая площадь «Балканского» более 10о тысяч квадратных метров. Если проект одобрят, ТРЦ увеличится в 2,5 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторан «Большая кухня» в ТРЦ «Галерея» закрыли за ковид-нарушения. Роспотребнадзор временно закрыл ресторан «Большая кухня» в петербургском ТРЦ «Галерея» за многочисленные нарушения противоэпидемических мер.