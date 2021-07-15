В Думу внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Также за жестокое обращение с питомцами при отсутствии уголовного состава гражданам может грозить штраф. Фото: Pixabay

Также за жестокое обращение с питомцами при отсутствии уголовного состава гражданам может грозить штраф. Фото: Pixabay

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в Думу проект о введении штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних питомцев без хозяина.

За оставление их без хозяина, предлагают ввести штраф до 3 тысяч рублей для граждан. НА 30 тысяч рублей за это могут оштрафовать юрлица. Также за жестокое обращение с питомцами при отсутствии уголовного состава гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовала вакцинация домашних животных против коронавируса. Прививку своему питомцу могут сделать жители только некоторых регионов. В некоторых российских регионах началась вакцинация домашних животных от коронавируса. Для этих целей используют отечественный препарат «Карнивак-Ков».