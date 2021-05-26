В России стартовала вакцинация домашних животных против коронавируса

В России стартовала вакцинация домашних животных против коронавируса
Домашним животным теперь тоже можно сделать прививку от коронавируса. Фото: pixabay.com

Прививку своему питомцу могут сделать жители только некоторых регионов.

В некоторых российских регионах началась вакцинация домашних животных от коронавируса. Для этих целей используют отечественный препарат «Карнивак-Ков». Об этом пишет РИА Новости.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что прививку питомцу могут сделать жители Москвы, Рязанской и Брянской областях. В ближайшее время такая возможность появиться у тех, кто проживают в Челябинской области, Крыму и Санкт-Петербурге.

Сделать укол можно в частных и государственных клиниках. Цену на две дозы вакцины снизили до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30%. Напоминаем, что Россия создала первый в мире препарат для вакцинации животных от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовала вакцинация препаратом «КовиВак».

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