Невролог предупредила о негативном влиянии жары на иммунитет

Так, во время жары сон становится хуже. Это объясняется тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая маленькая за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Также могут быть пробуждения. Это может сказаться на пульсе и давлении. Об этом сообщает Sputnik.