Невролог предупредила о негативном влиянии жары на иммунитет

Невролог предупредила о негативном влиянии жары на иммунитет
Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Фото: Baltphoto
Жара может плохо влиять на иммунитет. Это особенно опасно в период пандемии COVID-19, заявила врач невролог Елена Царева. От сильной жаркой температуры может нарушиться сон, а это скажется на многих функций организма.
Так, во время жары сон становится хуже. Это объясняется тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая маленькая за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Также могут быть пробуждения. Это может сказаться на пульсе и давлении. Об этом сообщает Sputnik.
Нарушение сна может снизить иммунитет, в том числе в отношении COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о сохранении аномальной жары. Температура воздуха снова окажется выше климатической нормы.
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