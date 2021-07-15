Спасатели предупредили петербуржцев о сохранении аномальной жары

Температура воздуха снова окажется выше климатической нормы.

В Санкт-Петербурге завтра, 16 июля, сохранится аномальная жара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В городе ожидается ухудшение погодных условий – температура воздуха вновь окажется выше климатической нормы на 7-10 градусов. Это значит, что петербуржцам стоит быть внимательнее, чтобы не получить тепловой удар. Лучше всего пережидать жару в прохладных помещениях, пить побольше воды и снизить физическую активность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года. Город побил уже восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд.