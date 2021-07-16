В Петербурге не хватает воспитателей

Эксперты рассказали, как выглядит ситуация на рынке труда в Петербурге.

После относительного затишья начала года рынок вакансий в сфере образования вновь оживился. По данным Авито Работы, во II квартале 2021 года в Петербурге количество вакансий выросло на 34%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 365%.

По сравнению с прошлым годом работодатели ищут сотрудников в сфере образования почти в пять раз чаще. Медианная зарплата в России в группе профессий “Образование, наука” составила 24 842 рублей, увеличившись за квартал на 4%, а за год – на 18%. В Санкт-Петербурге медианный показатель оплаты труда составил 30 тыс. рублей. На первом месте по востребованности у работодателей – воспитатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в российских городах за июнь этого года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Superjob, больше всех получает IT-архитектору в Москве. Со стажем больше шести лет его зарплата составляет до 300 тысяч рублей в месяц.