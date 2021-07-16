Легендарный «Поезд Победы» прибыл в Кингисепп

В Кингисеппе встретили легендарный «Поезд Победы». Выставка продлится всего три дня — до 18 июля. Билетов уже почти не осталось.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, билеты для всех бесплатные, оформить их можно на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. Интерес к выставке большой, поэтому почти все места уже заняли.

Накануне состав покинул Гатчину, где экспозицию на колесах посетили 2,5 тысячи человек. После трехдневной выставки в столице Ленобласти поезд продезинфицировали.

Экскурсии помогают проводить активисты движения «Волонтеры Победы». Они также замеряют температуры и следят за соблюдением мер безопасности.

Уникальная экспозиция рассказывает, какой ценой советским солдатам досталась победа в Великой Отечественной войне. Каждый из восьми вагонов «Поезда Победы» — отдельная история войны: окопы с солдатами, санитарный состав, теплушка. Погрузиться в те времена помогают рассказы железнодорожника Лидии — проект основан на ее воспоминаниях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Летний сад открывает выставку малых музеев Ленобласти.