«Был махиной»: как жил и работал Петр Мамонов

Музыкант, поэт, артист Петр Мамонов не смог справиться с новой коронавирусной инфекцией. Всем своим творчеством он внушал уверенность в том, что в жизни любого человека наступает момент счастья.

Коронавирусом Мамонов заболел около двух недель назад. Первого июля стало известно о том, что он находится в реанимации. В Коммунарке его подключили к аппарату ИВЛ, он был введен в состояние искусственной комы.

Состояние музыканта ухудшалось. Накануне на его странице в Facebook сообщили о том, что он скончался на 71-м году жизни.

Петр Мамонов родился в 1951-м году. Уже в середине 1960-х он собран первую группа «Экспресс». С ней он выступал на школьных вечеринках. Он окончил Московский полиграфический техникум, учился на редакторском факультете Московского полиграфического института.

В начале 1980-х годов Мамонов создал андеграундную группу «Звуки Му». С ней он ездил по Европе и США и записал десятки студийных альбомов. С 1991-го года он выступал сильно.

Петр Мамонов известен и как актер. Он дебютировал в фильме Рашида Нугманова «Игла». Популярность ему принесла роль саксофониста Лехи в картине «Такси-блюз». В его фильмографии такие картины как – «Царь» и «Остров», а среди полученных наград – «Ника» и «Золотой орел».

Прощание с легендой пройдет в субботу, 17 июля, в Донском монастыре. Гроб с его телом отвезут в Верею, где он с супругой жил 25 лет. Его хоронят на Верейском кладбище.

Коллеги потрясены и опечалены смертью Петра Мамонова. Некоторые высказались кратко.

«Царствия тебе Небесного, Петр!», — написал актер Иван Охлобыстин.

«Упокой, Господи, его душу», — соболезнует основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков.

Режиссер Павел Лунгин заявил, что считает смерть Мамонова личной потерей.

«Таких людей больше я не видел, да их и не будет больше никогда. Чувствую себя абсолютно осиротевшим», — сказал он «Пятому каналу». Лунгин также назвал музыканта личностью «невероятного масштаба», которую не поняли до конца.

В своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак подчеркнула: он был настоящей «величиной, махиной».

«Я очень благодарна, что успела поговорить с ним — не только как журналист, но и как человек», — написала она.

«Этот человек жил честно — нет сомнений! Не делают ошибок только вруны и то только в своих представлениях. Он нашел однажды Путь и шел по нему», — отметила джазовая певица Мариам Мерабова.

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