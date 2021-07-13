Фанаты бьют тревогу, СМИ называют «умирающей», родственники скрывают правду: что происходит с MакSим

Уже месяц как певица Марина Максимова, MакSим, борется за жизнь в одной из клиник. Новостей о ее состоянии становится все меньше, и поклонникам, которые не на шутку встревожены, приходится довольствоваться лишь прогнозами врачей со стороны и слухами.

Слухи множатся

Близкие MакSим молчат. Ее директор Маргарита Соколова некоторое время назад попросила СМИ соблюдать тишину. Сама она также тяжело переносила коронавирус в больнице и совсем недавно она рассказала о том, что справилась с инфекцией. Ранее она обещала продолжить делиться новостям о состоянии певицы, когда сама окончательно поправится.

Молчание близких множит сплетни. Поклонников уже успели напугать страшилками о пересадке легких, сепсисе у певицы.

Прогнозы

Врачи, опираясь на сообщения в СМИ о певице MакSим, дают свои прогнозы. Комментируют они и слухи. Так, «КП» опубликовала заявление врача-пульмонолога Сергея Пурясева, который не удивился данным о том, что у певицы развился сепсис. По его словам, при двусторонней полисегментарной пневмонии легочная ткань гниtт в больших масштабах, гибнет и запускает инфекционный процесс. Это приводит к воспалению и гнойному абсцессу.

До этого врачи отмечали, что шанс выживания на ЭКМО крайне низкий.

Есть улучшения?

Ранее директор МакSим, Маргарита Соколова, все-таки нарушила молчание. В ответ на слухи о сепсисе она сообщила, что состояние артистки понемногу улучшается.

«Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то что наметилась положительная динамика, — это радость!», — написала она в социальной сети Instagram.

Молчание при этом Маргарита Соколова объяснила врачебной тайной.

«Без разрешения родственников в том числе, мы не вправе оглашать. Каждая информация имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения. Правда одна — она борется с болезнью. Надежда есть и есть подвижки позитивные», — подчеркнула она.

От простуды до комы

Состояние певицы МакSим ухудшалось быстро. Еще 11 июля она почувствовала, что заболевает. Тест на коронавирус у нее был отрицательным, так что она решила отыграть концерт. На сцену она, правда, вышла уже с высокой температурой. Дальше ее состояние становилось только хуже. Второй тест на коронавирус вновь ничего не показал. Вскоре певицу все-таки решили госпитализировать.

В больнице выяснилось, что у нее поражено 40% легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через несколько дней поступили сообщения о том, что площадь поражения увеличилась сначала до 75%, а затем – до 80%. МакSим перевели на ЭКМО, чтобы дать организму возможность сосредоточить силы на борьбе с инфекцией.

При этом выяснилось, что поражена у артистки и печень. Причиной стало старое хроническое заболевание.

Фанаты как могут выражают поддержку певице. В социальных сетях постят ее клипы, исполняют песни МакSим. Фанаты московского «Спартака», которые часто исполняют ее композиции на трибунах, в ее поддержку спели «Знаешь ли ты» в Екатеринбурге.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что очаги в легких певицах уплотнились, а на ее лечение тратят миллионы рублей.