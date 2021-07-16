Стало известно, сколько стоят похороны в Петербурге

В среднем похороны в Петербурге в этом году обойдутся в 70-110 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В среднем похороны в Петербурге в этом году обойдутся в 70-110 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В Петербурге в пандемию выросли спрос и цены на ритуальные услуги. Вместе с тем и растут выручки компаний, предоставляющих похоронные услуги.

Как сообщает Peterburg2, с 2019 года в петербургском крематории растут цены на кремацию. Еще два года назад самое дешевое кремирование стоило 6470 рублей, а теперь на сайте стоит ценник в 7500 рублей. То есть услуги подорожали на 15%. Если выбирать сроки кремации, проводить ритуал прощания в зале, то выйдет еще дороже.

При этом растут и объемы. По данным Петростата, объем похоронных услуг по итогам пандемийного 2020 года вырос на 12%. А выручка ритуальных компаний подскочила на 10-30%.

На минимальный набор для погребения придется выложить немаленькую сумму: гробы стоят от 4800 рублей, в среднем около 13500 рублей, кресты стоят от 2000 рублей, за ткань просят от 3 до 5 тысяч рублей. Венок от 3000 тысяч рублей, катафалк — от 9000 рублей, услуги носильщиков — от 15 тысяч рублей, установка памятника — от 13 тысяч рублей. Подготовить тело к выдаче стоит от 4 тысяч за закрытый гроб, от 15 тысяч — за открытый.

Минимальный набор для кремации похож на набор погребения, добавляется лишь урна от 1500 рублей и стоимость самой кремации — 7 тысяч рублей. Но нет трат на захоронение, установку ограды и памятника.

С 12 июля компании, обслуживающие кладбища, стали хоронить умерших от коронавируса бесплатно. Однако семьям все же придется заплатить за вариант похорон на кладбище, гроб, кресты, венки и подготовку участка для захоронения. Плюс процент за услуги ритуальных агентств, если они понадобятся.

Издание пишет, что в среднем похороны в Петербурге в этом году обойдутся в 70-110 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выручка петербургских похоронных компаний выросла до 30%.