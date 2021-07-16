В Ленобласти еще 244 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 244 человека заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 244 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 16 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 52 429 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 000 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 28 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5382 человека. Следом идет Московская область — 2484 инфицированных. А на третьем месте Петербург — 1948 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.

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