Из малых городов Ленобласти уезжает молодежь и квалифицированные кадры

Из малых городов Ленобласти уезжает молодежь и квалифицированные кадры
Малые города Ленобласти нашли новые точки роста. Фото: lenobl.ru

В онлайн-эфире экспертное сообщество и представители власти поговорили о существующих проблемах в Ленинградской области, а также о перспективах развития малых городов региона.

Руководитель Администрации «Приморское городское поселение» Евгений Шестаков заявил, что в 47 регионе назрела проблема. Из малых городов уезжает молодежь и профессиональные кадры.

«У нас в перспективе строительство больших портов, в том числе универсально-перегрузочного комплекса (УПК) «Приморск». Проблема трудоустройства стоит особенно остро, крупным предприятиям нужны квалифицированные кадры, которые пока привлекаются из других городов», — резюмировал Евгений Шестаков.

Однако есть и хорошие новости, малые города зачастую принимают участие в программах, после которых могут получить финансирование и поддержку на региональном и федеральном уровне.

Помощник главы Администрации МО «Выборгский район» Ленобласти Олег Лиховидов отметил, что города развиваются. Это напрямую связано с изменениями генплана. Так, за четыре года реализовали 86 проектов почти на 3,5 млрд рублей.

Сообщают, что в малых городах Ленобласти активно развивают туризм, крупный бизнес, ремонтируются социальные объекты. Кроме этого, в Ленобласти есть запрос на экологию.

Проблему с оттоком горожан надеются решить, кроме того подрядчик УПК уже прорабатывает вопрос развития жилого микрорайона, социальных объектов, парковок. Именно для работников порта предстоит построить жилье и создать комфортную среду.

Городские власти планируют построить в Выборге Морской кластер и соединить его с центральной частью города, набережной и фонтанами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 млрд рублей инвестируют в телекоммуникации Ленинградской области.

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