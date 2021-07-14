1 млрд рублей инвестируют в телекоммуникации Ленобласти

На эти деньги построят и приобретут объекты связи, это позволит обеспечить стандартами связи жителей Ленобласти. Фото: Pixabay.

На эти деньги построят и приобретут объекты связи, это позволит обеспечить стандартами связи жителей Ленобласти. Фото: Pixabay.

В развитие телекоммуникационных технологий Ленобласти вложат 1 млрд рублей частных инвестиций. О подписанном между компанией «Русские башни» и администрацией области соглашении сообщили накануне.

Там написано, что инвестор, вложит 1 млрд рублей в область в ближайшие 5 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

На эти деньги построят и приобретут объекты связи, это позволит обеспечить стандартами связи жителей Ленобласти. Также организация будет обеспечивать обслуживание и эксплуатацию новых элементов телекоммуникационной инфраструктуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском филиале Промсвязьбанка сменилось руководство. Санкт-Петербургский филиал Промсвязьбанка возглавила Татьяна Перемышлина, работающая в банковской сфере уже более 20 лет. Об этом стало известно в понедельник, 12 июля.