Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян Турции

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян Турции
Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 предложила выгодные условия общения на отдыхе в Турции. Это направление стало самым популярным у клиентов компании. При звонках из Турции в Россию на номера Tele2 минуты будут расходоваться из пакета, включенного в тариф.

Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в этот период стала Турция. В топ-10 стран вошли Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Китай, Черногория, Кипр, Германия. Страны СНГ традиционно в числе популярных – их жители работают в России и уезжают домой на летние каникулы, где продолжают пользоваться связью Tele2.

Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL». Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета. Наши клиенты делятся впечатлениями о поездке с родными и близкими, звоня домой без дополнительных трат. Теперь можно просто наслаждаться путешествием, а о связи позаботится Tele2».

Накануне поездки Tele2 рекомендует своим клиентам воспользоваться предложениями, которые помогут сэкономить на связи за границей. Клиенты настолько привыкли к мобильным приложениям, мессенджерам и социальным сетям, что не готовы ограничивать себя в доступе к ним за рубежом. Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. Особенность услуги в том, что абонентская плата списывается со счета только в случае выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата не взимается. Когда в путешествии нужно оставаться на связи 24/7 и часто отвечать на звонки, будет полезным подключить опцию «Разговоры без границ». Для туристов, кому важно быть онлайн даже в дороге, доступны услуги роуминга на воздушных и морских круизных судах.

Перед поездкой за рубеж, оператор советует также отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора tele2.ru, бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7-951-520-06-11.

С подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

tele2 оператор связи


 

Новости партнеров
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян Турции
Вечер пятницы петербуржцам придется провести пятибалльных пробках
Петербуржцев опять ждут аномально жаркие выходные
Петербурженке магазин «Окей» выплатил 400 тыс. рублей за перелом ноги
Мост, общественное пространство, детские сады и школы: Setl Group построит ...
Специалиста в сфере здравоохранения Петербурга задержали за взятку
Врач объяснил, опасен ли большой перерыв между прививками от COVID-19
Пулковская обсерватория проводит конкурс на реставрацию двух павильонов