Из пожарного водоема Ленобласти бомжи вылавливали утопленника

Из пожарного водоема Ленобласти бомжи вылавливали утопленника
Тело нашли у водоема в деревне Новое Девяткино. Фото: Pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе из водоема достали бездыханное тело мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июля в отдел полиции поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что в деревне Новое Девяткино в пожарном водоеме утонул мужчина.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что на спине лежит мужчина. Одна его рука лежала вдоль тела, а другая в сторону, ноги же были скрещены.

На утопленнике были надеты черные плавки, а рядом с ним лежало одеяло, тельняшка, джинсы и коробка из-под алкоголя.

Затем же 35-летний местный житель объяснил, что прогуливался недалеко от водоема. А потом увидел странную картину. Примерно в 19:00, по словам очевидца, трое неизвестных вытаскивали из воды мертвеца. Эта же компания ранее распивала алкогольные напитки.

Через некоторое время, когда труп оказался на берегу, по мнению местного жителя, граждане, внешне похожие на бомжей, сбежали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обнаженный труп бомжа нашли на даче в Кремено.

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