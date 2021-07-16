Ученые из США обнаружили «суперантитело» против коронавируса

Ученые из США обнаружили &#171;суперантитело&#187; против коронавируса
Открытие "суперантитела" поможет в борьбе с другими мутациями вируса. Фото: pixabay

Группа американских ученых обнаружила антитело, которое может бороться со всеми видами коронавируса, включая SARS-CoV-2.

Об этом пишет журнал Nature. Исследователи изучили 12 антител из крови зараженных коронавирусами SARS-CoV-2 и SARS-CoV. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Его называют рецептор-связывающим доменом.

Затем специалисты создали список из нескольких тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19. Вскоре ученые выяснили, что одно из антител — S2H97 — способно прикрепляться к доменам всех подобных патогенов, и тем самым нейтрализовать их в живых клетках. Об этом они узнали во время опытов с хомяками.

Как отмечают авторы исследования, открытие «суперантитела» поможет в борьбе с другими мутациями вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными.

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