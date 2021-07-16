В театре имени Ленсовета рассказали, как чувствует себя Боярский

В театре имени Ленсовета рассказали, как чувствует себя Боярский
Михаил Боярский. Фото: Михаил Боярский / ВКонтакте

Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, Народный артист России Михаил Боярский, который некоторое время назад был доставлен в одно из медицинских учреждений Северной столицы с COVID-19, чувствует себя нормально.

Об этом заявили ТАСС в пятницу в Театре имени Ленсовета.

Агентство спросило собеседницу, как здоровье Михаила Боярского.

«Все нормально, без изменений», — заявили в театре.

О том, что 71-летний артист проходит лечение от новой коронавирусной инфекции выяснилось 14 июля. Сообщалось, что болезнь Михаила Боярского протекает в легкой форме, потому как он привился от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петр Мамонов скончался из-за коронавируса.

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