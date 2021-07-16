Директор МакSим рассказала, что состояние певицы изменилось

Генеральный директор российский исполнительницы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы немного улучшилось.

Однако Соколова, в беседе с телеканалом «Звезда», отметила, что быстро восстановиться артистка в любом случае не сумеет. Марине Абросимовой предстоит набираться сил.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это всё займёт время. Надо набраться терпения», — уточнила Маргарита Соколова.

Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

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