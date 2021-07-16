В Ленобласти проследят за безопасностью отдыхающих и купающихся

В Ленобласти проследят за безопасностью отдыхающих и купающихся
Отдыхающие должны помнить о безопасности. Фото: pixabay

В популярные места для отдыха направят спасателей.

В Ленинградской области готовятся к аномально жарким выходным – в субботу и воскресенье будет тепло, а осадков все еще не ожидается. В связи с этим, уверены власти, многие поедут отдыхать на водоемы и в лес. Чтобы предотвратить различные инциденты, туда же отправятся спасатели, которые проследят за безопасностью.

Тех, кто будет нарушать правила пожарной безопасности и поведения на воде, ждут штрафы. Напоминаем, что купаться можно далеко не в каждом водоеме – не все смогли пройти проверку Роспотребнадзора, о чем стоит помнить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из пожарного водоема Ленобласти бомжи вылавливали утопленника.

водоем ленинградская область новости СПб отдых


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти проследят за безопасностью отдыхающих и купающихся
В Кудрово утки переходят дорогу строго по пешеходному переходу
Путин считает, что экономика России почти восстановилась
Выходные в Петербурге будут жарче на 7 градусов, чем положено
В России зарегистрировали новые цены на вакцины «Спутник Лайт» и ...
В Ленобласти местное самоуправление винят в утоплении детей
Директор МакSим рассказала, что состояние певицы изменилось
Из Лувра в Эрмитаж привезли Мадонну Рафаэля