В Ленобласти проследят за безопасностью отдыхающих и купающихся

В популярные места для отдыха направят спасателей.

В Ленинградской области готовятся к аномально жарким выходным – в субботу и воскресенье будет тепло, а осадков все еще не ожидается. В связи с этим, уверены власти, многие поедут отдыхать на водоемы и в лес. Чтобы предотвратить различные инциденты, туда же отправятся спасатели, которые проследят за безопасностью.

Тех, кто будет нарушать правила пожарной безопасности и поведения на воде, ждут штрафы. Напоминаем, что купаться можно далеко не в каждом водоеме – не все смогли пройти проверку Роспотребнадзора, о чем стоит помнить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из пожарного водоема Ленобласти бомжи вылавливали утопленника.