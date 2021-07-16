Путин назвал все российские вакцины от COVID надежными и безопасными

По мнению Владимира Путина все российские вакцина надежны и безопасны. Фото: скриншот

По мнению Владимира Путина все российские вакцина надежны и безопасны. Фото: скриншот

Российская Федерация подписала контракты на создание иностранными государствами вакцины российской разработки.

Лидер России Владимир Путин думает, что все вакцины отечественного производства против новой коронавирусной инфекции являются надежными и безопасными. Об этом он сообщил 16 июля на выступлении онлайн-саммита стран — участниц форума «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества».

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение», — констатировал Владимир Путин в публичном выступлении.

На саммите российский президент подписал с иностранными предприятиями контракты на производство вакцины «Спутник V», объем которых превышает 800 млн доз ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин считает, что экономика России почти восстановилась.