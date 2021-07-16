Россиянам рассказали, что делать с температурой после вакцинации

Мурашко рассказал, как поступить при подъеме температуры на несколько дней. Фото: kremlin.ru

Мурашко рассказал, как поступить при подъеме температуры на несколько дней. Фото: kremlin.ru

В том случае, если она держится дольше суток, стоит обратиться к врачу.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что делать, если у человека держится температура более 24-36 часов после вакцинации. Он порекомендовал в таком случае обращаться к врачу. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко считает, что если ситуация критическая, то медлить нельзя. Он отметил, что переносимость у всех вакцин хорошая, но каждый организм особенный, так что могут быть различные реакции.

Министр добавил, что темпы вакцинации начали ускоряться – в пиковые дни они доходят до одного миллиона человек в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.